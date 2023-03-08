Вищий європейський суд скасував санкції проти матері Пригожина

Березень, 08 в 15:34

Вищий європейський суд скасував запровадження санкцій проти Віолетти Пригожиної, матері власника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина.

Віолетту Пригожину було внесено до списку санкцій Євросоюзу за день до початку повномасштабної агресії Росії, проте надійшов запит про скасування накладених на неї санкцій.

ЄС зазначив, що ділові зв’язки Пригожиної з її сином зробили її співучасницею російської агресії.

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– Суд скасовує обмежувальні заходи, застосовані до пані Віолетти Пригожиної, матері пана Євгенія Пригожина, у контексті війни Росії проти України, – цитує телеканал рішення суду.

Там йдеться про те, що суд не отримав достатньо інформації, необхідної для накладання санкцій.