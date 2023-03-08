ЗСУ ліквідували вже 155,5 тис. окупантів – Генштаб ЗСУ

Березень, 08 в 7:55

Українські захисники на 378-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 155 тис. російських окупантів.

Лише протягом 7 березня Збройні сили України знищили орієнтовно 700 загарбників.

Крім того, українські військові спалили чотири ворожі танки, дев’ять броньованих машин, сім артсистем та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Також ЗСУ напередодні приземлили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 8 березня 2023

особового складу ‒ близько 155 530 (+700),

танків ‒ 3 436 (+4),

бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),

артилерійських систем – 2 463 (+7),

реактивних систем залпового вогню – 488,

засобів протиповітряної оборони ‒ 253,

літаків – 303,

гелікоптерів – 289,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),

крилатих ракет ‒ 873,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),

спеціальної техніки ‒ 236.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.