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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували вже 155,5 тис. окупантів – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати РФ, війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники на 378-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 155 тис. російських окупантів.

Лише протягом 7 березня Збройні сили України знищили орієнтовно 700 загарбників.

Крім того, українські військові спалили чотири ворожі танки, дев’ять броньованих машин, сім артсистем та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Зараз дивляться

Також ЗСУ напередодні приземлили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Втрати РФ на 8 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 155 530 (+700),
  • танків ‒ 3 436 (+4),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),
  • артилерійських систем – 2 463 (+7),
  • реактивних систем залпового вогню – 488,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 253,
  • літаків – 303,
  • гелікоптерів – 289,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873,
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 236.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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