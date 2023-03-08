ЗСУ ліквідували вже 155,5 тис. окупантів – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники на 378-му добу повномасштабної війни ліквідували вже понад 155 тис. російських окупантів.
Лише протягом 7 березня Збройні сили України знищили орієнтовно 700 загарбників.
Крім того, українські військові спалили чотири ворожі танки, дев’ять броньованих машин, сім артсистем та стільки ж одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
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Також ЗСУ напередодні приземлили три безпілотники оперативно-тактичного рівня.
Втрати РФ на 8 березня 2023
- особового складу ‒ близько 155 530 (+700),
- танків ‒ 3 436 (+4),
- бойових броньованих машин ‒ 6 723 (+9),
- артилерійських систем – 2 463 (+7),
- реактивних систем залпового вогню – 488,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 253,
- літаків – 303,
- гелікоптерів – 289,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 098 (+3),
- крилатих ракет ‒ 873,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 330 (+7),
- спеціальної техніки ‒ 236.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 378-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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