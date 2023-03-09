Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі – Гуменюк

Березень, 09 в 10:22

У ніч на 9 березня РФ завдала нового масованого удару по Україні. Ворог розподілив атаку на хвилі, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в етері телемарафону.

– Попередньо є інформація про влучання в об’єкти критичної інфраструктури в нашій зоні відповідальності. Вони, власне, і були ціллю ворога під час цих масованих ракетних атак. Вони намагалися вивести їх з ладу. Є влучання на Кіровоградщині, Одещині, Вінниччині та Криворіжжі. На щастя, минулося без людських втрат, – сказала вона.

За її словами, окупанти намагалися, завівши усі ракетоносії у пункти базування, зробити вигляд, що нічого не відбувається, і приспати пильність сил ППО.

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– Характерною ознакою цієї атаки стало те, що ворог розподілив її на хвилі, намагався відволікати систему ППО і Шахедами на початку атак, потім були застосовані ракети різного типу: і Х-22, і Х-101, і Х-59 з повітряного базування, а також були застосовані високоточні ракети Калібр, – додала Гуменюк.

Вона підсумувала, що загалом у зоні відповідальності Сил оборони Півдня було відпрацьовано 19 повітряних цілей ворога, серед яких 18 ракет і один розвідувальний безпілотник.

Фото: Повітряне командування Захід