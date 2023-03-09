Березень, 09 в 8:18

Карта бойових дій на 09.03.2023 – ситуація на фронті

Українські захисники відбили понад 110 атак російських окупантів, які продовжують наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Карта бойових дій в Україні на 09.03.2023 Зараз дивляться

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