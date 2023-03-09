Факти / Україна Березень, 09 в 8:18 Карта бойових дій на 09.03.2023 – ситуація на фронті Тетяна Забожко, редакторка стрічки Фото: Генштаб ЗСУ Українські захисники відбили понад 110 атак російських окупантів, які продовжують наступати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Карта бойових дій в Україні на 09.03.2023 Зараз дивляться Джерело: Генштаб ЗСУ Теги: Війна в Україні, Карта, Російська агресія, РФ Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!