Березень, 09 в 22:52

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ найскладніша ситуація з електропостачанням на Харківщині та Житомирщині.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

– На Житомирщині вдень вдалося відновити живлення критичної інфраструктури, тривають ремонтні роботи в магістральній та в розподільчих мережах. Ворожі обстріли пошкодили обладнання, яке було відремонтовано після попередніх трьох терористичних атак, – йдеться у повідомленні.

Враховуючи складність отриманих пошкоджень, комплекс ремонтних робіт на Житомирщині може тривати до двох тижнів. Наразі в області запроваджують графік планових відключень світла.

Зараз дивляться

– Наші фахівці працюють над відновленням енергопостачання Харківщини. Зараз заживлена критична інфраструктура (тепло- та водопостачання), опрацьовуються резервні схеми заживлення споживачів. Очікуємо, що протягом декількох днів ситуацію з енергопостачанням в цьому регіоні стабілізуємо, – повідомили в Укренерго.

На Одещині запроваджені планові графіки відключень. У Дніпровському регіоні мережевих обмежень немає.

Живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми України, перерване обстрілами ворога, було сьогодні відновлено.