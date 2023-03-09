Немає води та світла: РФ ударила дронами по Житомиру

Березень, 09 в 7:53

Уночі 9 березня російські війська завдали удару по Житомиру дронами-камікадзе типу Shahed.

Після ворожої атаки в місті немає води, у більшості будинків відсутнє електропостачання.

На щастя, ніхто не постраждав.

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– Ситуація складна. Енергетики, комунальники роблять все можливе. Я думаю, що через кілька годин ми зможемо подати воду та тепло. Вивести електротранспорт немає потужностей, – повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, на жителів та гостей міста чекає дуже багато обмежень електропостачання.

На об’єктах критичної інфраструктури мають запустити генератори.