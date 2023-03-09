Нова атака РФ. 40% споживачів Києва – без опалення, верхні поверхи можуть бути без води – КМДА
Фото: Depositphotos
Після нової ракетної атаки по Києву 40% споживачів столиці наразі без опалення, на верхніх поверхах може бути відсутнє водопостачання.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
– У зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів столиці наразі без опалення, – написав він.
У КМДА зазначили, що через перебої з електрикою спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах міста. Наразі водопровідні насосні станції Київводоканалу продовжують працювати.
Зараз дивляться
– Тиск у мережах стабілізовано, але ще може спостерігатися відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, – йдеться в повідомленні.
У низці регіонів України в ніч проти 9 березня 2023 пролунали вибухи.
Джерело: Віталій Кличко, КМДА