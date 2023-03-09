Нова атака РФ. 40% споживачів Києва – без опалення, верхні поверхи можуть бути без води – КМДА

Березень, 09 в 8:49

Після нової ракетної атаки по Києву 40% споживачів столиці наразі без опалення, на верхніх поверхах може бути відсутнє водопостачання.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

– У зв’язку з екстреними відключеннями електроенергії 40% споживачів столиці наразі без опалення, – написав він.

У КМДА зазначили, що через перебої з електрикою спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах міста. Наразі водопровідні насосні станції Київводоканалу продовжують працювати.

Зараз дивляться

– Тиск у мережах стабілізовано, але ще може спостерігатися відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, – йдеться в повідомленні.

У низці регіонів України в ніч проти 9 березня 2023 пролунали вибухи.

Джерело: Віталій Кличко, КМДА