Березень, 09 в 19:45

Військовослужбовець РФ, не стримуючись, розповідає своє ставлення до війни в Україні та прогнозує майбутнє для верхівки Російської Федерації.

Про це йдеться у новому аудіоперехопленні Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Окупант скаржиться, що попри закінчення контракту, росіян і далі відсилають воювати, а у відповідь на беззаконня кажуть, щоб ті подавали до суду.

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На що його співрозмовник відповідає, що окупанту слід прийти до штабу, відкинути зброю і сидіти, відмовляючись служити.

Російський військовий каже, що розглядає варіант знайти співробітника ФСБ РФ, щоб розповісти тому, що відбувається, та притягнути до відповідальності інших співробітників ФСБ і командирів.

– Тобто виходить, що це утримання незаконне, незаконне утримання людини. Виходить, це взагалі це kidnapping, тероризм, бл*дь, викрадення й утримання, – скаржиться співрозмовник окупанта.

Росіяни також обговорюють, що наразі з російської сторони на фронті повний безлад – по телевізору виступають із красномовними промовами.

– Якийсь, нах*й, “антитероризм-ху*зм”, х*єта все це цілковита. Народ вони, бл*дь, хочуть зберегти мирний. Я не буду, хочу висловитися, але боюся, мене потім за це посадять, – скаржиться російський військовий.

Порівнюючи російсько-українську війну з вторгненням радянських військ до Афганістану, він називає вторгнення в Україну нікому не потрібним і таким, яке ще гірше, ніж в Афганістані.

– Тут нічого, нах*й нікому не потрібно. Це просто геноцид, просто *бучий геноцид, нах*й. Відсіювання народу, нах*й. Це військовий полігон, де, нах*й, весь світ випробовує свою зброю, – розповідає окупант.

Водночас співрозмовник окупанта розповідає, що в Росії на цю війну громадян призивають, хоча втрати серед росіян – величезні.

– Не, ну, 200-х, ніби не так дох*я, але, бл*дь, 300-х, покалічених, пох*їчених – пачками, – розповідає російський військовий.

Водночас співрозмовник скаржиться на “м’ясорубку під Бахмутом”.

– Ось те, що по телевізору п*здять: “Ми красені! Ми за мир, за все інше, бл*дь. Ми народ захищаємо і бла-бла… бережемо” – все це цілковитий п*здьож, – каже окупант;

На думку окупанта, росіяни, які повернулися з війни, будуть зносити військкомати й урядові будівлі в Росії.

– Якщо цю х*йню не припинять, то вже скоро і х*хлів реально в Кремль ми самі проведемо, – каже росіянин.

Крім того, окупант скаржиться, що їх залишили в посадці сидіти як нове “гарматне м’ясо” для української артилерії.

За його словами, на передовій мало мобілізованих російських солдатів із реальним бойовим досвідом, хоча влада РФ говорила, що першими підуть ті, хто раніше воював.

– Якщо зараз у найближчі пару місяців Вовка (президент РФ Володимир Путін. – Ред.) всій цій х*йні не запобігатиме, п*зда йому буде, – скаржаться росіяни.

Крім того, окупанти припускають, що Путін уже готує плани відступу.

Фото: ГУР