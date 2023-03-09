Березень, 09 в 21:34

Серед угруповань армії РФ є підрозділи російського СОБРу, функцією яких є придушення бунтів і небажання продовжувати воювати проти українських Сил оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Олексій Дмитрашківський, представник об’єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку.

Він розповів, що російські окупанти останнім часом дедалі більше втомлюються, хоча й активно атакують позиції ЗСУ великими силами.

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– Ситуація залишається й надалі складною, оскільки ворог, дуже активно використовує ствольну артилерію, РСЗВ і постійно обстрілює позиції (ЗСУ, – Ред.) та населені пункти, які розташовані неподалік від наших позицій, – сказав Дмитрашківський.

Представник Таврійського напрямку підтвердив інформацію про те, що російські окупанти відмовляються йти штурмувати позиції ЗСУ під Бахмутом.

– Почнемо зі 155-ї бригади. За останній місяць там тричі змінили командира бригади. Новопризначеного командира бригади доставили в Ростов за відмову виконувати бойові розпорядження. Він відмовляється вести бойовий склад у бій, оскільки мотивує це відсутністю боєприпасів і низькою дисципліною, – розповів Дмитрашківський.

За його словами, до окупантів підійшло поповнення живої сили, які після двох бойових зіткнень також відмовляються йти в наступ, мотивуючи це тим, що командування ЗС РФ недолуге і посилає людей на забій.

– Також надійшла інформація про 126 бригаду (ЗС РФ, – Ред.), яка також відмовляється йти (у наступ, – Ред.), – сказав він.

Окремо Дмитрашківський каже, що один із підрозділів РСЗВ ворога писав листи командуванню РФ, оскільки окупанти відмовляються йти на штурм позицій українських військ.

Водночас речник Таврійського напрямку додав, що сьогодні немає підрозділів ворога, які б у повному складі відмовилися йти в наступ проти України.

– Те, щоб повністю відмовилися, то про такі підрозділи ми поки що не можемо сказати. Тому що є підрозділи СОБР, які придушують бунти. Також там працюють офіцери Міністерства оборони РФ, які намагаються стабілізувати ситуацію, але ми бачимо все одно, що штурми тривають, – розповів він.

За словами Дмитрашківського, частину сил із Запорізького напрямку ворог перекидає під Вугледар.

Він також прокоментував, скільки необхідно щодня втрат серед росіян, щоб в окупаційних військ РФ почалася паніка.

– Для того, щоб зовсім настала паніка в лавах військовослужбовців Російської Федерації, то це повинно бути в день втрати Росії близько 2 тис. осіб. Це саме та кількість, якою поповнюються резерви підрозділів, які несуть втрати. Це дає можливість їм більш-менш трохи відновлюватися, – сказав спікер.

На його думку, до російських військових почало “доходити”, що життя дорожче і вони не розуміють за що вони воюють на території України.

Фото: ГУР