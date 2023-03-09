Сили ППО напоготові: у Київській ОВА попередили про загрозу повітряної атаки
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На території Київської області існує загроза повітряної атаки.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
Перед цим на території Київської та інших областей була оголошена повітряна тривога.
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– Київщина! Загроза повітряної атаки. Сили ППО напоготові, – йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.