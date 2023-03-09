Березень, 09 в 2:11

На території Київської області існує загроза повітряної атаки.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

Перед цим на території Київської та інших областей була оголошена повітряна тривога.

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– Київщина! Загроза повітряної атаки. Сили ППО напоготові, – йдеться у повідомленні.

В ОВА закликали мешканців області перебувати в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.