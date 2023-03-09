Березень, 09 в 1:35

Глава Офісу президента Андрій Єрмак і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента.

Глава Офісу Єрмак зазначив, що важливо продовжувати надання Україні необхідної військової та фінансової підтримки.

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Крім цього, Єрмак висловив подяку американському народові, Білому дому та Конгресу “за надійне стратегічне партнерство і підтримку України в боротьбі за свій суверенітет, деокупацію всіх українських земель і дотримання міжнародного права та Статуту ООН”.

Своєю чергою, Валерій Залужний розповів про оперативну ситуацію на фронті та можливі дії противника.

– Окремо зупинилися на ситуації в Бахмуті та заходах, яких вживають для забезпечення стійкості позицій сил оборони на Донецькому напрямку, – ідеться в повідомленні, опублікованому в прес-службі головнокомандувача ЗСУ.

Останніми днями ситуація в Бахмуті Донецької області сягнула найвищого рівня напруження, оскільки російські сили розташовуються на флангах і намагаються “замкнути кільце” навколо міста.

Що відомо про ситуацію навколо Бахмута, втрати росіян та евакуацію місцевих жителів – читайте на Фактах ICTV.