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Факти / Україна

У Львівській області пролунали вибухи

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
У Львівській області пролунали вибухи

У Львівській області пролунали вибухи.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та в ефірі національного телемарафону.

Оновлено о 5:36. Telegram-канали повідомляють про нові вибухи у Львівській області. Також повідомляється про атаку іранськими дронами Shahed по території області. Офіційних підтверджень з органів влади чи ЗСУ наразі не було.

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Перед цим у Львівській області, як і по всій території держави, була оголошена повітряна тривога.

Наразі ані влада Львова, ані Львівської області не коментувала інформацію щодо вибухів.

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