У Львівській області пролунали вибухи
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У Львівській області пролунали вибухи.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та в ефірі національного телемарафону.
Оновлено о 5:36. Telegram-канали повідомляють про нові вибухи у Львівській області. Також повідомляється про атаку іранськими дронами Shahed по території області. Офіційних підтверджень з органів влади чи ЗСУ наразі не було.
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Перед цим у Львівській області, як і по всій території держави, була оголошена повітряна тривога.
Наразі ані влада Львова, ані Львівської області не коментувала інформацію щодо вибухів.