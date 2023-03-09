Відразу шість Кинджалів: Ігнат каже, що такої ракетної атаки ще не було
Вночі 9 березня РФ завдала масованого удару по Україні, випустивши загалом 81 ракету, зокрема шість крилатих ракет повітряного базування Х-47 Кинджал.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі 24 Каналу заявив, що не пригадує, щоб РФ використовувала таку кількість гіперзвукових ракет.
– Це вперше була така атака, шість Кинджалів загалом було випущено противником, використовувалися літаки стратегічної і дальньої авіації, зокрема МіГ-31 тощо, – наголосив він.
В ефірі телемарафону Єдині новини Ігнат уточнив, що у РФ цих ракет залишалося до 50 штук.
За його словами, проти Кинджалів, С-300 та Х-31 наша протиповітряна оборона не має засобів.
– Проте вісім керованих ракет Х-31П та Х-59, якими ворог намагався уразити засоби ППО, не досягли своїх цілей, – додав він.
Водночас Ігнат каже, що тактика завдання ударів ракетами не змінилася. Противник просто використав великий спектр озброєння, щоб розсосередити увагу протиповітряної оборони, відразу з трьох морів – Чорного, Азовського та Каспійського, а також великий спектр авіатехніки та кораблі.
Командувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що під час масованої атаки вночі 9 березня РФ випустила по Україні 81 ракету різного базування і вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.
За його словами, із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, Калібр знищено 34 крилаті ракети, а також чотири іранські дрони.