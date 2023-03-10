Березень, 09 в 23:35

У четвер, 9 березня, Головне управління розвідки вшанувало пам’ять Тараса Шевченка, а також оприлюднило карту з розділеною на частини Росією.

В ГУР зазначили, що спадщина письменника, який прагнув людської свободи в Україні, стала непорушною базою нашої нації.

– Шевченко – оракул: він описав сутність московитів і передбачив пробудження українців. Шевченко – інструктор: він пояснив, що необхідно робити для позбавлення від російського рабства. Розпочата Росією злочинна війна щоденно підтверджує точність Тарасових пророцтв. Водночас ми, українці, нарешті вигострили сокири, і кров ворожа тече у синєє море. Борімось і поборемо! – йдеться у повідомленні ГУР.

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Раніше стало відомо, що у кабінеті очільника ГУР Кирила Буданова є карта світу, на якій чорним маркером розділена територія РФ.

У складі України опинилися Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано ФРН, на Карелії та північному заході – Ф., на Кавказі – Ічкерія, на центральних областях та частині Сибіру – ЦАР, на Далекому Сході – К., на Курильських островах – Японія.

Фото: ГУР