Березень, 09 в 18:54

Китай розглядає поразку РФ у повномасштабній війні проти України як перемогу США. А тому не можна виключати, що Пекін таки наважиться на постачання допомоги для агресора.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV розповів дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

За його словами, те, що Китай є членом Радбезу ООН та має дотримуватися статуту ООН, не гарантує, що ця країна не допомагатиме РФ.

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Чалий вважає, що КНР може здійснювати поставки через треті країни, наприклад Білорусь.

– Це може бути зроблено не напряму. Дуже небезпечним буде рішення, якщо вони задіють третю країну для постачання такої підтримки, товарів подвійного призначення. Скажімо Білорусь. Формально вони направлятимуть це в іншу країну, але таку, яка буде залежна від політичної позиції Кремля. І таким чином цей ланцюжок може дійти і до фронту, – зазначив дипломат.

На думку Чалого, Пекін не обов’язково може постачати РФ важкі, наступальні чи летальні озброєння. Це можуть бути бронежилети, комплекти військового одягу, медичні комплекти, а також товари, які дозволять Росії виготовляти зброю (наприклад, чипи).

Чалий наголосив, що така підтримка з боку КНР може підсилити агресора і затягнути війну в Україні.

– Це не змінить кардинально ситуацію, але з точки зору Китаю може зменшити можливості поразки Росії. Я думаю, що така позиція в них є: вони вважають поразку РФ перемогою США. І нам треба всіма силами поламати цю схему сприйняття ситуації Китаєм, – пояснив дипломат.

Чалий додав, що навіть загроза санкцій та значні обсяги експорту з Китаю до країн Заходу “не зупинять дії” Пекіна, оскільки “основа ухвалення таких рішень у КНР зараз політична, навіть внутрішньополітична”. Китайська влада сконцентрована на конкуренції із Сполученими Штатами.

Дипломат уточнив, що Китай останнім часом пожвавив свою риторику, оскільки побоюється, що може “не встигнути на післявоєнний геополітичний розподіл ролей”. Саме тому в найближчі тижні та місяці варто очікувати на більш активну позицію Китаю.

– Чи буде вона на користь України? На жаль, поки все свідчить про зворотнє, – заявив Чалий.

Дипломат переконаний, що Україні зараз варто проаналізувати позицію Китаю та зробити корекцію своєї стратегії, адже в нас є й спільні інтереси: наприклад, нерозповсюдження ядерної зброї.

Проактивна позиція Києва допоможе нашій державі не потрапити “в лещата між двома центрами сили”: Китаєм та США.

– Ті правила, які пропонує Китай, коли він не бачить жертву, не бачить агресора, а говорить про те, що дві сторони мають прийти будь-якою ціною до миру, це неприйнятна для України позиція. І якщо таку позицію навколо Китаю сформує велика кількість країн, це буде дуже небезпечний розвиток подій для нас. Якщо коротко, це затягне війну з РФ, – зазначив Чалий.

Як відомо, останнім часом з’явилася інформація, що Китай розглядає можливість постачань військової допомоги до РФ. Про це, зокрема, заявляли в Білому домі.

Крім того, 24 лютого МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів. У ньому офіційний Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”. Про необхідність припинення російської агресії та виведення військ РФ у документі немає жодного слова.