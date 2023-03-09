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Факти / Україна

Вважає поразку РФ перемогою США: Чалий про позицію Китаю щодо війни в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Україна-Китай
Фото: Depositphotos

Китай розглядає поразку РФ у повномасштабній війні проти України як перемогу США. А тому не можна виключати, що Пекін таки наважиться на постачання допомоги для агресора.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV розповів дипломат, посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий.

За його словами, те, що Китай є членом Радбезу ООН та має дотримуватися статуту ООН, не гарантує, що ця країна не допомагатиме РФ.

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Чалий вважає, що КНР може здійснювати поставки через треті країни, наприклад Білорусь.

– Це може бути зроблено не напряму. Дуже небезпечним буде рішення, якщо вони задіють третю країну для постачання такої підтримки, товарів подвійного призначення. Скажімо Білорусь. Формально вони направлятимуть це в іншу країну, але таку, яка буде залежна від політичної позиції Кремля. І таким чином цей ланцюжок може дійти і до фронту, – зазначив дипломат.

На думку Чалого, Пекін не обов’язково може постачати РФ важкі, наступальні чи летальні озброєння. Це можуть бути бронежилети, комплекти військового одягу, медичні комплекти, а також товари, які дозволять Росії виготовляти зброю (наприклад, чипи).

Чалий наголосив, що така підтримка з боку КНР може підсилити агресора і затягнути війну в Україні.

Це не змінить кардинально ситуацію, але з точки зору Китаю може зменшити можливості поразки Росії. Я думаю, що така позиція в них є: вони вважають поразку РФ перемогою США. І нам треба всіма силами поламати цю схему сприйняття ситуації Китаєм, – пояснив дипломат.

Чалий додав, що навіть загроза санкцій та значні обсяги експорту з Китаю до країн Заходу “не зупинять дії” Пекіна, оскільки “основа ухвалення таких рішень у КНР зараз політична, навіть внутрішньополітична”. Китайська влада сконцентрована на конкуренції із Сполученими Штатами.

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Дипломат уточнив, що Китай останнім часом пожвавив свою риторику, оскільки побоюється, що може “не встигнути на післявоєнний геополітичний розподіл ролей”. Саме тому в найближчі тижні та місяці варто очікувати на більш активну позицію Китаю.

– Чи буде вона на користь України? На жаль, поки все свідчить про зворотнє, – заявив Чалий.

Дипломат переконаний, що Україні зараз варто проаналізувати позицію Китаю та зробити корекцію своєї стратегії, адже в нас є й спільні інтереси: наприклад, нерозповсюдження ядерної зброї.

Проактивна позиція Києва допоможе нашій державі не потрапити “в лещата між двома центрами сили”: Китаєм та США.

Ті правила, які пропонує Китай, коли він не бачить жертву, не бачить агресора, а говорить про те, що дві сторони мають прийти будь-якою ціною до миру, це неприйнятна для України позиція. І якщо таку позицію навколо Китаю сформує велика кількість країн, це буде дуже небезпечний розвиток подій для нас. Якщо коротко, це затягне війну з РФ, – зазначив Чалий.

Як відомо, останнім часом з’явилася інформація, що Китай розглядає можливість постачань військової допомоги до РФ. Про це, зокрема, заявляли в Білому домі.

Крім того, 24 лютого МЗС Китаю оприлюднило так званий мирний план із 12 пунктів. У ньому офіційний Пекін пропонує, щоб після “припинення вогню” Україна та РФ відновили “мирні переговори”. Про необхідність припинення російської агресії та виведення військ РФ у документі немає жодного слова.

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