Березень, 09 в 18:37

Російські окупанти готують масштабну провокацію на українсько-білоруському кордоні, організацію висвітлення подій доручено російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

– Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування РФ планує проведення масштабної провокації на кордоні України та Білорусі. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист Володимир Соловйов, – ідеться у повідомленні.

За даними розвідки, 11 березня планується організація телерадіомоста і пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ.

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Окрім Соловйова на територію Білорусі мають прибути кілька груп росіян. У ГУР вважають, що, ймовірно, плани окупантів передбачають загрозу руйнування об’єктів інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.

– Мета провокації – створення ворожої суспільної думки щодо України з боку білоруських громадян і забезпечення повноцінної участі Збройних сил країни у війні на боці РФ, – повідомили у розвідці.

У ГУР Міноборони нагадали, що Україна не проводить жодних бойових операцій на території Білорусі.

Інформація щодо можливих провокацій Росії щодо Білорусі викривається не вперше. Раніше в Оперативному командуванні Північ заявляли, що окупанти планували можливі провокації на північному кордоні до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

Крім того, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що у Росії може бути кілька цілей, щоб провести операції під фальшивим прапором на кордоні біля Чернігівської області та у Молдові.

Фото: ГУР