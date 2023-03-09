Як пес Крим: на Львівщині на руїнах зруйнованого ракетою будинку лежить собака

Березень, 09 в 13:47

У селі Велика Вільшаниця Золочівської громади Львівської області на руїнах зруйнованого російською ракетою будинку лежить пес.

Світлину згорьованого собаки оприлюднили журналісти Суспільне. Львів.

Російська ракета впала на два житлових будинки, ущент їх зруйнувавши, під час масованого ракетного удару близько четвертої ранку 9 березня.

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Пожежу, що спалахнула, уже ліквідували.

Вогнем знищено три житлові будинки, три автомобілі, гараж та кілька господарських будівель.

П’ятеро людей, які перебували в двох будинках у момент обстрілу, загинули.

Це два подружжя та родич однієї з сімей.

Остання родина раніше проживала в районному центрі. До села переїхала з початком великої війни, бо думали, що тут буде безпечніше.

Оксана Остапенко під час ракетної атаки втратила 55-річну сестру та двох швагрів.

Одному із швагрів учора виповнилося 63 роки, розповіла кореспондентці ТСН Марічці Кужик під час прямого включення в ефірі загальнонаціонального телемарафону сестра загиблої.

Жінка каже: ракета влучила в той бік будинку, де саме спали її родичі.

– Якби були в іншій кімнаті, то, можливо, залишилися б живими, – каже Оксана Остапенко.

Зауважимо, що російські війська обстрілювали територію України 9 березня майже сім годин.

За цей час окупанти випустили 81 ракету різного базування та вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136/131.

Українські захисники знищили 34 крилаті ракети та чотири безпілотники.

Вісім керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, що пів року тому людей сколихнула аналогічна ситуація із псом Кримом.

Світлина собаки із повними сліз очима на руїнах будинку в Дніпрі облетіла чи не весь світ.

Уночі проти 29 вересня ворожа ракета тоді вбила матір, двох дітей та їхню бабусю.

За півтора місяці серце пса Крима зупинилося.

Фото: Суспільне. Львів