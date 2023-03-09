Загроза ракетних атак висока: у Чорному морі знаходяться два ракетоносії з 16 Калібрами

Загроза ракетних атак залишається високою. У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають два ракетоносії споряджені 16 Калібрами.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК Південь Наталя Гуменюк.

– Небезпека не минула, вона залишається. Пам’ятаємо що не тільки масована ракетна атака може бути загрозою. Можуть бути застосовані й точкові удари, – сказала вона.

Гуменюк зауважила, що ворог використовує різні тактики повітряних атак. Маневри ворога направлені на приспання пильності наших Збройних сил.

– Маневри ворога направлені на приспання нашої пильності. Вони намагалися завівши всі ракетоносії в пункти базування, удати, що нічого не відбувається.

Але наша ретельна робота по відстеженню ситуації все ж таки змогла зорієнтувати нас всіх на те що така атака все ж готується і разом з активністю тактичної й стратегічної авіації було зафіксовано виведення і ракетоносіїв, зауважила речниця ОК Південь.