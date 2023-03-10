Березень, 09 в 22:34

У Білому домі масовану ракетну атаку РФ по Україні 9 березня назвали “жорстокою і невиправданою”,

Про це заявила заступниця прессекретаря Білого дому Олівія Далтон.

– Жахливо важко дивитися на жорстокі й невиправдані атаки на цивільну інфраструктуру по всій Україні, – сказала вона, повідомляє AFP.

Зазначимо, що 9 березня російські війська завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, окупанти запустили 81 ракету різного базування, зокрема шість Кинджалів і 20 Калібрів. Також було здійснено вісім пусків ударних БпЛА Shahed-136/131.

Зафіксовані влучання у Києві, Житомирі, на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих.

У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двох поранено.