Березень, 10 в 13:02

Внаслідок останнього ракетного удару РФ енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Найгірша ситуація – в Харківській та Житомирській областях.

Про це виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що вчорашня атака РФ була відчутною для енергосистеми: була пошкоджена як інфраструктура для передачі електроенергії, так і для генерації.

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– Що стосується генерації, то три з п’яти наших станцій постраждали. На жаль, пошкоджено обладнання, і частина блоків виведена з ладу. Що стосується передачі електроенергії, то є пошкоджені підстанції, які суттєво обмежили постачання електроенергії в деяких регіонах, – заявив Сахарук.

Він уточнив, що сьогодні найважча ситуація в Житомирі, де дуже сильно пошкоджена інфраструктура і немає можливості забезпечити споживачів електрикою, та в Харкові, де пошкоджені дві станції та підстанції, які використовуються для передачі електроенергії.

– Харків та Житомир залишаються точкою напруги, там тривають відновлювальні роботи, – наголосив Сахарук.

За його прогнозами, відновити енергопостачання на Житомирщині та Харківщині можливо протягом тижня, проте про повне відновлення енергоживлення не йдеться.

– Я думаю, що це протягом тижня буде зроблено. Швидше за все повністю відновити нормальне енергоживлення цих двох регіонів буде неможливо, – повідомив Сахарук.

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Він нагадав, що РФ обстрілювала Україну 9 березня не лише зранку, а й увечері. У Запорізькій та Дніпропетровській областях були пошкоджені підстанції, що вплинуло на забезпечення електрикою споживачів.

Енергетики вже почали відновлювальні роботи, розбирають завали, встановлюють обладнання замість пошкодженого, щоб забезпечити максимально швидке повернення світла.

Прокоментував Сахарук і загальну ситуацію в енергосистемі. За його словами, електрики в системі вистачає.

– Що стосується балансу електроенергії, тобто чи виробляється достатня кількість, то її вистачає. Вона виробляється в достатній кількості, і обмежень із цих причин немає. Є аварійні обмеження, – пояснив він.

Водночас Сахарук повідомив, що 75% теплової генерації ДТЕК пошкоджено або частково знищено через удари РФ. Компанія уже почала підготовку до наступного опалювального сезону.

– Та ступінь руйнації, яка є, вона просто неймовірна. Це питання не про одну, дві чи три одиниці генерації, це цілі станції чи великі підстанції. Це мільярди гривень, які зараз необхідно виділити для того, щоб підготуватися до зими. Це дуже багато обладнання, яке необхідно виробити заздалегідь, – зазначив він.

Сахарук уточнив, що час виготовлення нового обладнання великий: 3-9 місяців. Крім того, на це потрібні великі кошти: ремонт одного блоку може коштувати 500, 600 чи 700 млн грн, а таких блоків на станції 12.

Сахарук також повідомив, що за час ракетних атак РФ загинули троє енергетиків компанії, ще 28 людей зазнали поранень.