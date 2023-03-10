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Факти / Україна

Готові допомогти Україні: Кулеба і міністри G7 провели переговори після ракетної атаки РФ

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Засідання голів МЗС G7 та України

Очільники МЗС країн Великої сімки (G7) та України провели онлайн-зустріч після вчорашньої масованої ракетної атаки РФ на нашу країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зустріч скликав голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса, а головував на ній держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Кулеба наголосив, що міжнародні партнери готові допомогти Україні модернізувати енергосистему та підготуватися до наступної зими.

– Після вчорашнього удару Росії по енергосистемі України ми провели зустріч G7+… Енергетична коаліція готова задовольнити нагальні потреби (нашої країни, – Ред.), підготуватися до наступного зимового сезону та інвестувати в довгострокову енергетичну модернізацію України, – зазначив Кулеба.

Як відомо, 9 березня війська РФ здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну, випустивши 81 ракету та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними української розвідки, Росія відчуває дефіцит ракет, а тому місяць накопичувала засоби для цього удару.

Внаслідок останньої атаки енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Найгірша ситуація зараз у Харківській та Житомирській областях.

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Джерело: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби

Фото: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби

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