Очільники МЗС країн Великої сімки (G7) та України провели онлайн-зустріч після вчорашньої масованої ракетної атаки РФ на нашу країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зустріч скликав голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса, а головував на ній держсекретар США Ентоні Блінкен.

Кулеба наголосив, що міжнародні партнери готові допомогти Україні модернізувати енергосистему та підготуватися до наступної зими.

Following Russian strike on Ukraine’s energy grid yesterday, we held a G7+ meeting convened by FM Hayashi and led by @SecBlinken. The energy coalition is ready to address immediate needs, prepare for the next winter season, and invest in Ukraine’s long-term energy modernisation. pic.twitter.com/9XMeGALvp3

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2023