Березень, 10 в 16:59

Очільники МЗС країн Великої сімки (G7) та України провели онлайн-зустріч після вчорашньої масованої ракетної атаки РФ на нашу країну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, зустріч скликав голова МЗС Японії Хаяші Йошімаса, а головував на ній держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Кулеба наголосив, що міжнародні партнери готові допомогти Україні модернізувати енергосистему та підготуватися до наступної зими.

– Після вчорашнього удару Росії по енергосистемі України ми провели зустріч G7+… Енергетична коаліція готова задовольнити нагальні потреби (нашої країни, – Ред.), підготуватися до наступного зимового сезону та інвестувати в довгострокову енергетичну модернізацію України, – зазначив Кулеба.

Following Russian strike on Ukraine’s energy grid yesterday, we held a G7+ meeting convened by FM Hayashi and led by @SecBlinken. The energy coalition is ready to address immediate needs, prepare for the next winter season, and invest in Ukraine’s long-term energy modernisation. pic.twitter.com/9XMeGALvp3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2023

Як відомо, 9 березня війська РФ здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну, випустивши 81 ракету та вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними української розвідки, Росія відчуває дефіцит ракет, а тому місяць накопичувала засоби для цього удару.

Внаслідок останньої атаки енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Найгірша ситуація зараз у Харківській та Житомирській областях.

Джерело: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби

Фото: Twitter-акаунт Дмитра Кулеби