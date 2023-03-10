Крапельницю ставили, нічого не допомогло: товариш окупанта розповів про алкоголізм мобілізованих
Російські окупанти, які воюють на території України, страждають від алкогольної залежності.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.
Товариш військового РФ розповів, як одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння. Всі зусилля виявилися марними, тому його відправили додому.
– У Женьки, у сусідки, брата забрали. У них там хлопець служив, їх теж по частинах ганяли-ганяли. Пригнали, бл*ять, ВАЗік, загрузили його і відвезли додому. Тому що йому і крапельницю ставили, і що йому тільки не робили, і на “губу” садили. 20 хвилин і він, бл*ть, у м’ясо, – сказав чоловік.
Своєю чергою окупант розповів, як нещодавно танк поцілив по їхніх позиціях.
– Нічого хорошого тут. Кілька днів тому хлопців привезли, у підвал заселили, танчик й*бнув, нах*й. Сім 200-х, вісім 300-х, – сказав солдат РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.
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