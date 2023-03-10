Березень, 10 в 19:34

Російські окупанти, які воюють на території України, страждають від алкогольної залежності.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова окупанта, яку оприлюднило Головне управління розвідки.

Товариш військового РФ розповів, як одного з солдатів намагалися привести до тями від алкогольного сп’яніння. Всі зусилля виявилися марними, тому його відправили додому.

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– У Женьки, у сусідки, брата забрали. У них там хлопець служив, їх теж по частинах ганяли-ганяли. Пригнали, бл*ять, ВАЗік, загрузили його і відвезли додому. Тому що йому і крапельницю ставили, і що йому тільки не робили, і на “губу” садили. 20 хвилин і він, бл*ть, у м’ясо, – сказав чоловік.

Своєю чергою окупант розповів, як нещодавно танк поцілив по їхніх позиціях.

– Нічого хорошого тут. Кілька днів тому хлопців привезли, у підвал заселили, танчик й*бнув, нах*й. Сім 200-х, вісім 300-х, – сказав солдат РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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