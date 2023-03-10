На півночі України ППО посилюватимуть мобільними вогневими групами

Березень, 10 в 13:41

Протиповітряну оборону півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Мобільні вогневі групи ППО почали застосовувати у Північній операційній зоні наприкінці 2022 року.

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За цей час вони зарекомендували себе досить добре, знищивши десятки повітряних цілей.

– Серед основних завдань мобільних вогневих груп – розвідка повітряного простору та знищення повітряного противника. Але головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до 10 хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника, – наголосив командувач.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців – водій, кулеметник, оператор ПЗРК і командир групи.

Маршрути обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

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Фото: Міноборони України