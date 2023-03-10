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Факти / Україна

На півночі України ППО посилюватимуть мобільними вогневими групами

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Мобільні групи ППО

Протиповітряну оборону півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Мобільні вогневі групи ППО почали застосовувати у Північній операційній зоні наприкінці 2022 року.

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За цей час вони зарекомендували себе досить добре, знищивши десятки повітряних цілей.

– Серед основних завдань мобільних вогневих груп – розвідка повітряного простору та знищення повітряного противника. Але головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до 10 хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника, – наголосив командувач.

Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців – водій, кулеметник, оператор ПЗРК і командир групи.

Маршрути обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 380-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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