На півночі України ППО посилюватимуть мобільними вогневими групами
Протиповітряну оборону півночі України посилюватимуть мобільними вогневими групами.
Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Мобільні вогневі групи ППО почали застосовувати у Північній операційній зоні наприкінці 2022 року.
За цей час вони зарекомендували себе досить добре, знищивши десятки повітряних цілей.
– Серед основних завдань мобільних вогневих груп – розвідка повітряного простору та знищення повітряного противника. Але головною перевагою порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до 10 хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення противника, – наголосив командувач.
Склад такої групи може налічувати до чотирьох військовослужбовців – водій, кулеметник, оператор ПЗРК і командир групи.
Маршрути обирають за результатами аналізу попередніх повітряних ударів ворога.
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Фото: Міноборони України