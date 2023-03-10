Березень, 10 в 16:17

За час повномасштабної війни РФ застосувала проти України до двох десятків гіперзвукових ракет Кинджал. Агресор запускає їх лише по об’єктах, які вважає важливими.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він прокоментував вчорашню масовану атаку РФ, під час якої агресор випустив 81 ракету різного типу. Загалом же за минулу добу війська РФ застосували проти України 95 ракет.

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Атака запам’яталася тим, що ворог уперше використав одразу шість ракет Кинджал. За словами Ігната, протягом 2022 року РФ запустила суттєво більшу, ніж шість, кількість цих ракет.

– Тільки по Вінниці за раз було три прильоти – три Кинджали. Вони використали, можливо, до двох десятків Кинджалів за цю війну загалом, – наголосив Ігнат.

За даними української розвідки, у РФ залишається менше ніж пів сотні Кинджалів. Цей тип ракет українські війська поки що збивати не можуть – немає відповідних систем протиракетної оборони.

У зв’язку з цим Ігнат закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, коли злітають винищувачі МіГ-31 – носії Кинджалів.

– Коли злітає МіГ-31, багато хто вже більш зневажливо ставився до тривоги. Але, як бачимо, ті Кинджали таки прилітають – несподівано і швидко. Тому тут небезпека доволі серйозна. Єдине, що їх небагато у Росії, – пояснив речник.

Він додав, що ці ракети високотехнологічні й дуже дорогі, і ніхто достеменно не знає їх вартість. Оскільки РФ не може швидко поповнити запаси Кинджалів, то застосовує їх лише для ударів по окремих українських об’єктах.

– Росія буде атакувати ними виключно найважливіші об’єкти. Як бачимо, наші електростанції також є для них такими об’єктами, – заявив Ігнат.

Водночас він відкинув припущення, що РФ 9 березня запустила одразу шість Кинджалів, щоб вивідати, чи отримала вже Україна американські зенітні ракетні системи Patriot.

За даними української розвідки, РФ протягом місяця збирала запас ракет для атаки на Україну 9 березня. У агресора, зокрема, залишилося лише близько 7% крилатих ракет Калібр.