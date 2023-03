В ніч проти 9 березня війська РФ застосували проти України 6 високоточних ракет Кинджал, як повідомили в Збройних силах України.

В Росії заявили, що з початку російського повномасштабного вторгнення ці ракети були застосовані тричі для ударів по українських містах і селищах.

У четвер вранці Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що приблизно 81 російська ракета вразила кілька важливих енергетичних і цивільних об’єктів по всій країні, з яких 34 було збито.

Як стверджують українські офіційні особи, ракети здатні вислизнути від наявних засобів протиповітряної оборони України.

Факти ICTV намагалися розібратися, що означає використання Росією ракет Кинджал і як це може вплинути на перебіг війни.

Видання Defense Post зазначає, що саме ракета Кинджал у вересні минулого року не долетіла до України і впала під час випуску з літака Міг-31 над Росією у м.Ставрополь, за 350 кілометрів від українського кордону.

Оглядачі, які аналізують фотографії (OSINT) місця вибуху, припускали, що ракети не спрацювали через прискорювач або аеродинамічне покриття ракети під час випуску з літака.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ

— LotA (@LotA_IL) September 14, 2022