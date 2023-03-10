Березень, 10 в 0:21

В ніч проти 9 березня війська РФ застосували проти України 6 високоточних ракет Кинджал, як повідомили в Збройних силах України.

В Росії заявили, що з початку російського повномасштабного вторгнення ці ракети були застосовані тричі для ударів по українських містах і селищах.

У четвер вранці Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що приблизно 81 російська ракета вразила кілька важливих енергетичних і цивільних об’єктів по всій країні, з яких 34 було збито.

Зараз дивляться

Як стверджують українські офіційні особи, ракети здатні вислизнути від наявних засобів протиповітряної оборони України.

Факти ICTV намагалися розібратися, що означає використання Росією ракет Кинджал і як це може вплинути на перебіг війни.

Видання Defense Post зазначає, що саме ракета Кинджал у вересні минулого року не долетіла до України і впала під час випуску з літака Міг-31 над Росією у м.Ставрополь, за 350 кілометрів від українського кордону.

Оглядачі, які аналізують фотографії (OSINT) місця вибуху, припускали, що ракети не спрацювали через прискорювач або аеродинамічне покриття ракети під час випуску з літака.

If anyone wondered what #crashed today in #russian Stavropol' region injuring 6 firefighters, you'd be very much surprised to know that it wasn't a "Ukrainian UAV", but a russian #Kinzhal missile. pic.twitter.com/QULK8kt2gJ — LotA (@LotA_IL) September 14, 2022

Втім в ніч проти 9 березня Кинджали все ж долетіли до України, а українські сили протиповітряної оборони не змогли збити жодної з цих ракет.

Експерт з питань авіації та оборони Дейвид Гемблінг у матеріалі для Forbes називає ракету Кинджал однією з найбільш розрекламованих російським президентом Володимиром Путіним видів зброї нового покоління, яка була розроблена для протидії новітнім американським ППО.

– Ці гіперзвукові ракети не обов’язково є швидшими за традиційні балістичні ракети, утім, якщо балістичні ракети мають високу передбачувану траєкторію польоту, як гарматне ядро, то гіперзвукові здатні маневрувати всередині атмосфери. Це означає, що балістичні ракети можна виявити на великій відстані, і заздалегідь намітити точку перехоплення, тоді як гіперзвукові ракети залишаються на нижчому рівні, дають менше часу для попередження і не слідують передбачуваним шляхом, – пише експерт.

За його словами, експерти і сьогодні ведуть дискусії щодо ефективності ракет Кинджал та чи дійсно вони “гіперзвукові”.

Критики ракети вважають, що ця зброя не є гіперзвуковою, а, скоріш “квазібалістичною”, пише Гемблінг. Ця точка зору передбачає, що ракет не стільки маневрені та високотехнологічні, скільки “на поспіх зібрана модифікована версія балістичної ракети Іскандер”.

На думку Дейвида Гемблінга, справжніми російськими гіперзвуковими комплексами експерти вважають протикорабельну ракету Циркон та рухомий ракетний комплекс Авангард, які знаходяться у розробці.

– Х-47 Кинджал – це звичайна балістична ракета повітряного базування, яка здатна рухатися на гіперзвуковій швидкості, принаймні в п’ять разів перевищує швидкість звуку. Хоча вона відома як одна з російських видів “суперзброї”, Кинджал не є новою гіперзвуковою зброєю, як зазвичай використовується цей термін, оскільки вона має класичний дизайн, який тягнеться в минуле десятиліттями. Тим не менше, у ній є певні новітні можливості, які становлять серйозний виклик для протиповітряної оборони України, – пише видання Business Insider.

Водночас оборонні експерти з Missile Threat, які працюють при американському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), вважають, що російські Кинджали є “унікальною ракетою”.

– Росія, імовірно, розробила унікальну ракету, щоб легше націлюватися на критично важливу європейську інфраструктуру та протидіяти протиракетній обороні США. … (її) швидкість у поєднанні з нестабільною траєкторією польоту ракети та високою маневреністю можуть ускладнити перехоплення, – зазначають експерти.

Російський президент Путін у 2018 році у посланні до Федеральних зборів заявляв, що їхній Кинджал може обійти майже будь-яку систему протиракетної оборони. Втім експерти не погоджуються з цією оцінкою російського диктатора, допоки Patriot чи інша система ППО не зіткнеться з Кинджалами.

Дейвид Гемблінг має сумніви щодо того, чи зможе ця ракета РФ завдати значної шкоди Україні.

– Попередні пошкодження системи електроенергії (в Україні, – Ред.) були швидко усунені, і здається малоймовірним, що можна використати достатню кількість Кинджалів, щоб завдати значної шкоди. Крім того, наближається весна: замороження України вже не виглядає життєздатною стратегією, – пише він.

Водночас експерти журналу Newsweek вважають, що подібні ракети можуть “докорінно змінити” динаміку війни.

Протиповітряна оборона над Україною минулого року отримала значну модернізацію від Міністерства оборони США, в тому числі постачання ракетних батарей Sea Sparrow, здатних уражати повітряні цілі, що рухаються швидше, а також стандартних національних передових зенітно-ракетних комплексів, які були розгорнуті по всій території України з минулого року.

Використання ракети Кинджал, як сказав в інтерв’ю Newsweek один колишній полковник ВПС США, можна розглядати як нову ескалацію з боку Росії у війні.

– Використання гіперзвукової ракети – це, безумовно, ескалаційний крок з боку Росії. Х-47М2 (інша назва ракети Кинджал, – Ред.) докорінно змінює війну. Цілком ймовірно, що Україна не зможе йому протистояти. Крім того, це також виклик для США. У травні 2022 року президент Байден прокоментував Х-47М2, сказавши, що ракету “майже неможливо зупинити”, – сказав в інтерв’ю журналу колишній полковник ВПС США і експерт з питань оборони Джефф Фішер.

Використання ракет відбувається в той час, коли Україна прагне отримати додаткове озброєння від партнерів з НАТО, щоб протистояти загрозам з боку Росії.

Чи є використання Росією нової, здавалося б, “нездоланної зброї” достатньою підставою для постачання F-16, сказав Фішер, – це вже інша історія.

– Заклики до Заходу відповісти подальшою ескалацією зрозумілі, але важливо зберігати ясний розум. Схвалення і відправка винищувачів 4-го покоління, таких як F-16, в Україну не повинні розглядатися як здатність нейтралізувати загрозу, яку становить Х-47. Навпаки, F-16 та/або інші винищувачі нададуть Україні можливість боротися і забезпечувати повітряну перевагу над своєю суверенною територією, – вважає Фішер.

Він також вважає, що сьогодні необхідно знайти потужну протидію гіперзвуковій зброї РФ, доти, доки Україна не отримає перевагу в повітрі.