Березень, 10 в 11:57

На Донецькому напрямку фронту ситуація залишається складною. Водночас російські окупаційні війська зазнали там суттєвих втрат та дещо знизили активність.

Про це речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону

– Ворог останнім часом дещо знизив свою активність на Донецькому напрямку. Це пов’язано з тим, що на Запорізькому напрямку наші підрозділи знищують логістичні склади, скупчення особового складу і техніки, що унеможливлює подальше просування ворога, – зазначив він.

Як пояснив Дмитрашківський, хоч війська РФ і зменшили активність на Донецькому напрямку, проте продовжують штурмові дії. Лише протягом цієї ночі окупанти шість разів пробували штурмувати позиції українських захисників.

Зараз дивляться

– Всі штурмові дії сталися в районі Авдіївки та Мар’їнки (Бахмут не належить до Донецького напрямку, – Ред.). Втрат наших позицій не відбулося. Ворог втратив за сьогоднішню ніч близько двох взводів. Майже весь склад, який атакував напрямок Авдіївки та Мар’їнки, був знищений, – наголосив Дмитрашківський.

Коментуючи ситуацію в районі Вугледара, речник заявив, що повторний наступ ворога на місто зараз малоймовірний, оскільки війська РФ там зазнали великих втрат.

– Наразі про наступ не може йтися, оскільки ворог зазнав доволі суттєвих втрат, – заявив Дмитрашківський.

Протягом останнього тижня окупанти активно атакували позиції Збройних сил України в районі Вугледара, Мар’їнки та Авдіївки. Командування РФ кидало туди найкращі підрозділи.

Зараз же, за даними Дмитрашківського, морально-психологічний стан окупантів “зовсім впав”: є випадки, коли військовослужбовці РФ відмовляються йти в бій.

– Командир 155 бригади морської піхоти був доставлений до Ростова за відмову виконувати бойові розпорядження. Також підрозділи Степ та Тигр відмовляються брати участь у бойових діях. Відомо про 126 бригаду, в якій 20 людей написали відмову: повідомляють, що краще вони відсидять у в’язниці, ніж будуть іти як гарматне м’ясо на забій, – розповів речник.

Дмитрашківський додав, що наразі основне завдання ворога полягає у відновленні сил та техніки на Донецькому напрямку.

– Відновити сили, техніку, оскільки минулого тижня вони втратили близько двох батальйонів особового складу, – уточнив він.

На Запорізькому напрямку ворог укріплює позиції, продовжує будувати інженерні споруди та обстрілює населені пункти.