Березень, 10 в 8:28

За добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів та збили ворожий літак – Генштаб

Минулої доби Збройні сили України знищили майже 900 російських загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Таким чином загальна кількість ліквідованого особового складу противника сягнула 156 990 осіб. Зараз дивляться Інші втрати РФ у війні на 10.03.2023: танків ‒ 3448 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 6742 (+6) од,

артилерійських систем – 2475 (+10) од,

РСЗВ – 491 (+3) од,

засобів ППО ‒ 256 (+2) од,

літаків – 304 (+1) од,

гелікоптерів – 289 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9) од,

крилатих ракет ‒ 907 (+34) од,

кораблів /катерів ‒ 18 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,

спеціальної техніки ‒ 240 (+3) од. Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 380 днів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter