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Факти / Україна

За добу ЗСУ ліквідували 870 окупантів та збили ворожий літак – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України знищили майже 900 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Таким чином загальна кількість ліквідованого особового складу противника сягнула 156 990 осіб.

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Інші втрати РФ у війні на 10.03.2023:

  • танків ‒ 3448 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6742 (+6) од,
  • артилерійських систем – 2475 (+10) од,
  • РСЗВ – 491 (+3) од,
  • засобів ППО ‒ 256 (+2) од,
  • літаків – 304 (+1) од,
  • гелікоптерів – 289 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2107 (+9) од,
  • крилатих ракет ‒ 907 (+34) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5337 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 240 (+3) од.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 380 днів.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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