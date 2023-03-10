Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Зеленський передав матері Да Вінчі відзнаку Хрест бойових заслуг

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський, Санна Марін
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський передав матері загиблого військовослужбовця Дмитра Коцюбайла відзнаку Хрест бойових заслуг.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

– Володимир Зеленський передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку Хрест бойових заслуг, якої її сина удостоєно посмертно за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Сьогодні у Михайлівському соборі Києва відбулося прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним Да Вінчі.

Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін поклали квіти до труни загиблого бійця та висловили співчуття його родині.

На прощання з Да Вінчі також прийшли керівник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і міський голова Києва Віталій Кличко.

Читайте
Він вів за собою людей! Історія видатного українського захисника Да Вінчі

Джерело: Офіс президента
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка