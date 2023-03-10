Березень, 10 в 15:09

Президент України Володимир Зеленський передав матері загиблого військовослужбовця Дмитра Коцюбайла відзнаку Хрест бойових заслуг.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

– Володимир Зеленський передав матері загиблого військовослужбовця Оксані Коцюбайло відзнаку Хрест бойових заслуг, якої її сина удостоєно посмертно за визначні особисті заслуги в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу та вірність військовій присязі, – йдеться у повідомленні.

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Сьогодні у Михайлівському соборі Києва відбулося прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом із позивним Да Вінчі.

Володимир Зеленський і прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін поклали квіти до труни загиблого бійця та висловили співчуття його родині.

На прощання з Да Вінчі також прийшли керівник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і міський голова Києва Віталій Кличко.