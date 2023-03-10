Березень, 10 в 20:22

За підсумками Ставки верховного головнокомандувача були обговорені відповіді на удари російських терористів.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення за підсумками 10 березня.

Він повідомив, що перед зверненням закінчилося засідання Ставки.

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– Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та Південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання, – розповів деталі президент.

За його словами, сьогодні про забезпечення українських воїнів і підтримку України в захисті від російської агресії він говорив на міжнародних переговорах.

Володимир Зеленський розповів, що протягом дня мав зустріч з прем’єр-міністром Фінляндії, яка прибула у Київ. Лідери держав обговорили надання Україні 14-го пакету оборонної допомоги від фінської сторони.

Крім того, сторони обговори співпрацю в структурах ЄС та щодо покарання російських злочинців.

Президент України також мав зустріч з міністром оборони Норвегії, з яким обговорив додаткові кроки для того, щоб оборона України цієї весни була успішною.

За його словами, обговорювалась і тема зброї: завдяки Норвегії Україна посилила ППО, артилерію та інші роди військ. Він нагадав, що Норвегія також започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України на $7 млрд протягом п’яти років, що “може й має стати прикладом для інших наших партнерів”.

– До речі, починаємо спілкуватись з Норвегією щодо можливості тренувальної місії наших пілотів, – додав він.

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Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався і з представниками американської політичної спільноти – сенаторами, експертами – на майданчику Американського інституту підприємництва.

– Поінформував про поточну ситуацію, про наші можливості зламати російську агресію й повернути Україні безпеку. Подякував Америці за незмінну та принципову підтримку, за лідерство, яке може значно наблизити нашу перемогу, – сказав він.

Президент України окремо відзначив бійців, які захищають Україну на Донеччині.

– Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України, – сказав він.

Йдеться про морпіхів 35-ї і 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-ту окрему артилерійську бригаду, десантників з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

– Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати сьогодні бійцям ГУР МО Шаман – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста. Дякую гармашам 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку. Вправно знищують позиції й техніку ворога, – сказав він.

Володимир Зеленський повідомив, що підписав черговий указ про відзначення українських воїнів державними нагородами, серед яких бійці 24-го окремого штурмового батальйону Збройних сил України.

– Сьогодні ж мав честь вручити мамі Да Вінчі – Дмитра Коцюбайла – його Хрест бойових заслуг. Сьогодні відбулося прощання з Дмитром. І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з Да Вінчі. Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. Це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному й кожній. Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна – із 24 лютого, із 14-го року. Вічна пам’ять героям! – сказав президент.

Володимир Зеленський також розповів, що протягом дня отримує доповіді про відновлення енергообʼєктів і мереж України після російського терористичного нальоту.

За його словами, у Харкові все ще багато абонентів відключено, у місті проблеми зі зв’язком.

– Вдалося дати електрику на критичну інфраструктуру, усі служби працюють, щоб поновити енергопостачання споживачам. Справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, – сказав він.

Водночас у Харківській області станом на вечір більшості споживачів постачання електрики поновлено. Непростою залишається ситуація в Житомирі, де система хоч загалом і збалансована, усе ж можуть бути відключення.

У Запоріжжі робиться все, щоб захистити людей та енергосистему міста, повідомив президент. Водночас у Києві триває відновлення тепломереж.