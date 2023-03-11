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Факти / Україна

Бавився і загинув: під Києвом струмом вбило 13-річного хлопця, який заліз на вантажні вагони

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Бавився і загинув: під Києвом струмом вбило 13-річного хлопця, який заліз на вантажні вагони

У Вишневому, Київської області, біля вокзалу загинув 13-річний підліток від ураження струмом.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Правоохоронцям Бучанського управління поліції Київщини стало відомо, що двоє хлопців залізли на вантажні вагони.

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– Внаслідок ураження струмом високовольтної лінії один із них загинув на місці. Другого забрала швидка. Наразі його життю нічого не загрожує, – йдеться в повідомленні.

Поліція закликала батьків пояснити дітям про небезпеку, яку несуть екстремальні розваги, оскільки це може зберегти їхнє життя та здоров’я.

Нагадаємо, у лютому поточного року у Білогородці Київської області загинув 11-річний хлопчик, який провалився під лід.

Перед цим в Полтавській області під лід провалився чоловік із візочком, в якому було 5-місячне немовля.

На допомогу вирушив місцевий рибалка, якому, разом із поліцейськими, вдалось врятувати дитину та чоловіка.

Фото: Поліція Київської області

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