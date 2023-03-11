Окупант скаржиться на алкоголізм серед підлеглих – перехоплення ГУР

Березень, 11 в 20:53

Військовослужбовці у перехопленій ГУР Міноборони розмові обговорюють вирішення проблеми з алкоголем, через яку один із підлеглих напився та заснув під під’їздом одного з будинків.

– Ліфіренко, бл*, валяється п’яний… замерзає. Приватна швидка бл*, військовослужбовець, бл*, зенітного дивізіону, бл*, валяється, нах*й, п’яний, бл*, під під’їздом. Забирай його, нах*й, звідси, і їдь, щоб далі воно нікуди не пішло, – каже окупант.

До речі, раніше вже повідомлялось, що російські окупанти, які воюють на території України, страждають від алкогольної залежності.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 381-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ГУР