У Мінкульті попередили УПЦ МП про відповідальність за крадіжку з Лаври мощів святих

Березень, 11 в 23:52

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко попередив представників УПЦ МП про кримінальну відповідальність у випадку переміщення з Києво-Печерської лаври музейних експонатів, зокрема мощів святих, в інше місце.

Про це він заявив в ефірі Єдиних новин.

– Я хотів би наголосити про всяк випадок, що крім нерухомого майна, там є ще музейні експонати, понад 800 екземплярів, в тому числі мощі святих, які були передані на використання монахам, і щодо них буде окрема ревізія, наскільки вони там збережені. Я хотів би попередити… якщо рухоме майно, власне музейні експонати, в тому числі мощі, якимось чином кудись будуть переміщені. Остання ревізія була у 2018 році, і все це зафіксовано, всі об’єкти є в переліку. Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП відносно рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони будуть мати кримінальну відповідальність, – сказав він.

Ткаченко зазначив, що міжвідомча комісія дійшла висновків, що з боку УПЦ МП у Лаврі “були порушення щодо використання майна, і їх досить багато, у тому числі новобудови на території Нижньої Лаври без відповідних дозволів, і багато інших речей”.

Зараз дивляться

На питання, чи буде Мінкульт звертатися до правоохоронних органів, якщо УПЦ МП відмовиться залишати будівлю Лаври після 29 березня, Ткаченко відповів:

– Ми це передбачили. До складу комісії щодо ревізії включені представники як СБУ, так і МВС.

При цьому міністр заявив, що “після завершення ревізії комісії ніхто не говорить, що життя монахів у Лаврі припиниться, але це привід для того, щоб вони могли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишитися в Лаврі”.

На питання, чи є якісь варіанти залишитися, Ткаченко сказав: