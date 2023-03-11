Березень, 11 в 0:13

У ніч на 9 березня Росія випустила загалом 95 ракет різних типів і 8 безпілотників іранського виробництва Shahed 136/131, уточнили 10 березня в Генштабі ЗСУ.

І хоч 34 ракети було перехоплено, близько півмільйона людей залишилися без електрики в Харкові, Одесі та інших міста після останнього шквалу ударів.

Через частковий успіх російських ракетних ударів у західних аналітиків з’явилися сумніви щодо ефективності українського захисту від подібних атак РФ.

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При цьому подібні повітряні удари не допоможуть Росії виграти війну, вважають західні експерти.

– Існує довга історія того, як країни намагаються виграти війну за допомогою стратегічних бомбардувань, щоб зломити волю або здатність протилежної держави до опору. У нього неймовірно низький послужний список, – каже Джастін Бронк, старший науковий співробітник з питань повітряної потужності і технологій лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI).

Обмежені запаси Росії означають, що навряд чи вона зможе домогтися серйозного перелому у війні в небі, поки її військово-повітряні сили не зможуть завоювати панування над Україною.

За словами Бронка, використання великої кількості різних систем озброєнь за одну ніч дедалі частіше стає кращим для Росії методом нанесення ударів у небі, але з великими проміжками між нальотами.

Використання гіперзвукових ракет, зокрема, є результатом багаторічного прагнення Кремля оснастити свої збройні сили такою зброєю – крок, на який Сполучені Штати і Захід не дуже охоче пішли, враховуючи компроміси, пов’язані з використанням гіперзвукових можливостей.

– Ви отримуєте ракету, яку набагато важче перехопити і яка дає противнику набагато менше попереджень. Що ви втрачаєте, то це те, що вона набагато дорожча, і часто її може нести тільки набагато більш обмежене число платформ, – пояснив Бронк.

Російські ракети Кинджал являють собою особливу проблему, оскільки ППО України нічого не може протиставити їм. Варіант балістичної ракети малої дальності (БРМД) “Іскандер”, яку також, найчастіше, використовували в Україні, був представлений президентом Володимиром Путіним 2018 року як наріжний камінь модернізованого російського арсеналу.

І хоч Росія розгорнула кілька ракет, які Україна наразі не в змозі зупинити, видається малоймовірним, що такі атаки стануть регулярними або вирішальними в конфлікті – тому що, за більшістю західних оцінок, у Росії закінчуються поставки, пише CNN.