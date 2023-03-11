Березень, 11 в 10:39

На Луганщині російські окупаційні війська не мають успіху на жодній із ділянок фронту. Українські захисники тримають позиції.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

– Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони. Немає ніде успіху у ворога, всі позиції наші захисники тримають, – наголосив він.

За словами Гайдая, путінські війська будують другу захисну лінію біля міста Старобільськ. Мобілізовані окупанти “риють цілі тунелі в лісах”, щоб тримати оборону чи формувати нові позиції для постійних наступів.

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Коментуючи ситуацію на тимчасово захоплених РФ територіях регіону, Гайдай повідомив, що російські окупанти розселяються в приватних будинках та квартирах українців у населених пунктах, які знаходяться поблизу лінії фронту. Це і мобілізовані, і кадрові військові РФ, і кадирівці.

Крім того, більша частина лікарень надають допомогу лише російським військовослужбовцям. Деякі приміщення медзакладів окупанти використовують як казарми.

– Більша частина лікарень наших зараз використовується виключно як військові шпиталі. Вони не надають медичні послуги цивільним, лише в разі якщо критична ситуація зі здоров’ям. Частину в медичних закладах займають бойовики, вони там проживають. Те ж саме і в школах, і в садочках, – зазначив Гайдай.

За його даними, окупанти зараз закривають певні населені пункти для в’їзду та виїзду. Вони глушать інтернет, а мобільний зв’язок в окупованих населених пунктах поблизу лінії фронту відсутній вже кілька тижнів.

Через це люди змушені їздити вглиб Луганщини, щоб поспілкуватися з рідними.

За даними Міноборони України, війська РФ не полишають спроб захопити всю Донецьку та Луганську області. Проте вже кілька місяців поспіль їм це не вдається.

Джерело: Луганська ОВА