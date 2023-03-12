Бійці ВМС з патрульного катера Айленд збили крилату ракету

Березень, 12 в 12:01

Бійці ВМС з патрульного катера Айленд нещодавно знищили російську ракету Калібр.

Про це повідомляють у ВМС ЗС України.

– Катер був на чергуванні, у певному місці отримали вказівку, що росіяни здійснили черговий ракетний запуск. Зробив відповідні розрахунки за ціллю, яку бачили, передав комендору, а він уже зробив свою справу, – розповів командир патрульного катера Олександр.

За його словами, у полюванні брали участь усі катери, бо навіть одна ракета може наробити велику біду.

Зараз дивляться

– Для нас не важливо, який екіпаж, хто знищить ціль, головне саме те, що вона не долетить до нашої території, – зазначив військовий.

Нагадаємо, 9 березня Росія за майже сім годин випустили по об’єктах критичної інфраструктури України 81 ракету різного базування та вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136/131. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.