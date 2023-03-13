Березень, 12 в 22:49

Очільник Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров готовий написати заяву про звільнення.

Про це він заявив в інтерв’ю ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

– Я цю кашу заварив і маю нести відповідальність. Якщо я подам у відставку з цієї посади, я думаю, що це буде правильно. Я ще не вирішив, але, принаймні, дозволяю собі говорити про це вголос на багатомільйонну аудиторію, – сказав він.

Відповідну заяву Макаров зробив на тлі того, що члени Шевченківського комітету не підтримують його ініціативу щодо запровадження нової номінації За внесок у перемогу.

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– Якщо ти хочеш, щоб це була Шевченківська премія – то указ про Шевченківську премію 2023 року може бути один. Це елементарно, але я про це не знав. Члени комітету в своїй більшості мою ініціативу не схвалюють. З 16 людей мінімум 12 категорично проти, і не мають намір брати в цьому участь. Вони вважають, що це девальвація премії, неправильна процедура, – пояснив Макаров.

Зазначимо, що цьогоріч навколо Національної премії імені Тараса Шевченка розгорівся скандал. Вперше за багато років премію не вручили 9 березня, у день народження поета.

Переможців визначили ще 15 лютого. За процедурою, імена лауреатів премії стають відомі, коли президент Володимир Зеленський підписує указ про нагородження.

Як згодом повідомив Макаров, він запропонував доповнити премію додатковою номінацією За внесок у перемогу, тому імена переможців не стали оприлюднювати.

До нової номінації увійдуть твори, написані у 2022 році “на війні чи про війну”.

Найближчим часом Шевченківський комітет разом із Міністерством культури та Офісом президента мають розробити зміни до положення про премію, оголосити прийом заявок на участь у додатковому конкурсі, розглянути їх і обрати переможців.

Це все потрібно зробити до 22 травня, адже саме в день перепоховання Тараса Шевченка планують оголосити усіх переможців премії. Лауреати з п’яти категорій стали відомі вчора, 11 березня.