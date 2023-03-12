Березень, 12 в 1:13

Росія незаконно вивезла протягом повномасштабної війни 2161-ну українську дитину-сироту.

Про це в інтерв’ю Українському радіо розповіла віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Коли ми говоримо про РФ, то лише українських сиріт – тих, що у нас є в реєстрі – 2161 дитина, що незаконно вивезла Росія, – сказала вона.

Йдеться саме про дітей-сиріт, оскільки загальна кількість незаконно вивезених окупантами дітей з України, включно з тими, яких депортували з батьками, може сягати 150 тис.

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Таку цифру раніше в коментарі Укрінформу називав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він уточнив, що офіційно верифікованих Україною дітей на території держави-агресора залишається 16 тисяч 207, але фактична кількість є значно більшою.

Раніше генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що з понад 16 тис. дітей Україні вдалось повернути лише 307.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла п’ять основних сценаріїв, за якими Росія викрадає дітей з України.

Герасимчук наголосила, що у сукупності з вбивством та пораненням дітей, переданням на всиновлення росіянам, примусом до вивчення російської, це можна назвати геноцидом проти України через українських дітей.