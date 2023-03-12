Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Березень, 12 в 18:17

Люксембург передав Україні 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України в Бельгії.

– Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію – рятувати життя наших захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів, – йдеться у повідомленні.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl Ukraine is calling, яку підтримало посольство України в Бельгії і Люксембурзі.

Зараз дивляться

Метою зазначеної ініціативи став збір €10 млн для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Раніше стало відомо, що у Люксембурзі було створено спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для реактивних систем залпового вогню Град і передає їх Україні.

Читайте Люксембург передав Україні шість розвідувальних дронів Primoco One 150

Фото: посольство України в Бельгії