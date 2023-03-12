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Факти / Україна

Люксембург передав Україні 14 бронеавтомобілів швидкої допомоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
швидка допомога

Люксембург передав Україні 14 броньованих автомобілів швидкої допомоги виробництва британської компанії Venari.

Про це повідомили на Facebook-сторінці посольства України в Бельгії.

– Вже найближчим часом транспортні засоби будуть відправлені на лінію фронту, де вони здійснюватимуть свою головну місію – рятувати життя наших захисників, що боронять нашу державу, а також мирних жителів, які постійно стають жертвами варварських російських обстрілів, – йдеться у повідомленні.

Акція була реалізована в рамках ініціативи LUkraine asbl Ukraine is calling, яку підтримало посольство України в Бельгії і Люксембурзі.

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Метою зазначеної ініціативи став збір €10 млн для закупівлі 112 автомобілів швидкої допомоги та пожежних машин.

Раніше стало відомо, що у Люксембурзі було створено спеціальну компанію, яка займається закупівлею снарядів для реактивних систем залпового вогню Град і передає їх Україні.

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Фото: посольство України в Бельгії

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