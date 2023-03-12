Березень, 12 в 18:49

До Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення російських окупантів із Ямало-Ненецького автономного округу.

Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– У деяких населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області російські окупанти чинять мародерство. Награбовані гаджети та побутову техніки російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але уже в інших населених пунктах, – йдеться у зведенні.

Противник продовжує зазнавати втрати, 11 березня відзначено надходження близько 30 тіл загиблих окупантів до місцевого моргу Енергодара.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.