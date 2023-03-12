РФ обстріляла Вугледар запалювальними снарядами

Березень, 12 в 7:25

Уночі 12 березня російські війська обстріляли Вугледар Донецької області запалювальними снарядами.

Відео міста у вогні оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, напередодні в регіоні, крім Вугледара, гатила армія РФ ще по 17 населених пунктах поряд із лінією зіткнення.

Під вогнем окупантів перебували також Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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