Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ситуація важка, але контрольована: Гайдай про оборону Луганської області

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на всіх трьох напрямках  на Луганщині важка, але стабільна. Ворог намагається прорвати українську оборону щоденними наступами, втім ЗСУ дають гідний відпір та утримують території. 

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

– У районі Кремінної окупанти кидали в бій нові танки Т-90, але через два тижні вони там скінчилися – зараз загарбники йдуть в наступ на Т-72. Техніка, боєкомплект і особовий склад росіян поступово знищуються нашими військовими, – сказав він. 

Голова ОВА зазначив, що окупанти все частіше стали використовувати дрони, як розвідувальні, так і ударні. 

Зараз дивляться

– Постійно зараз підключають дрони. До речі їх у росіян стало більше.Як дрони, які коригують так і дрони-камікадзе і дрони для того, щоб скидати на наші позиції якісь вибухові пристрої, – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у лютому Генштаб повідомляв, що до тимчасово окупованих територій Луганська прибула команда інструкторів з Ірану, для навчання російських солдатів керувати БПЛА.

Читайте
За минулу добу українські захисники знищили 1090 окупантів та 25 одиниць ворожої техніки

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка