Ситуація важка, але контрольована: Гайдай про оборону Луганської області

Березень, 12 в 10:42

Ситуація на всіх трьох напрямках на Луганщині важка, але стабільна. Ворог намагається прорвати українську оборону щоденними наступами, втім ЗСУ дають гідний відпір та утримують території.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– У районі Кремінної окупанти кидали в бій нові танки Т-90, але через два тижні вони там скінчилися – зараз загарбники йдуть в наступ на Т-72. Техніка, боєкомплект і особовий склад росіян поступово знищуються нашими військовими, – сказав він.

Голова ОВА зазначив, що окупанти все частіше стали використовувати дрони, як розвідувальні, так і ударні.

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– Постійно зараз підключають дрони. До речі їх у росіян стало більше.Як дрони, які коригують так і дрони-камікадзе і дрони для того, щоб скидати на наші позиції якісь вибухові пристрої, – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у лютому Генштаб повідомляв, що до тимчасово окупованих територій Луганська прибула команда інструкторів з Ірану, для навчання російських солдатів керувати БПЛА.