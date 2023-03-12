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Факти / Україна

У метро Києва не працюють щойно поповнені транспортні картки – КМДА

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Київ, метро

12 березня на станціях метро Києва тимчасово не працюють щойно поповнені транспортні картки.

Як пояснили в КМДА, сталось це з технічних причин.

– Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням питання, – наголошують в адміністрації.

Сплатити за проїзд на цей час можна:

Зараз дивляться
  • транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
  • разовим паперовим QR-квитком;
  • QR-кодом, згенерованим у додатку Київ Цифровий;
  • безконтактною банківською карткою;
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Про відновлення роботи в КМДА обіцяють повідомити додатково.

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