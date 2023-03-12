У метро Києва не працюють щойно поповнені транспортні картки – КМДА

Березень, 12 в 10:18

12 березня на станціях метро Києва тимчасово не працюють щойно поповнені транспортні картки.

Як пояснили в КМДА, сталось це з технічних причин.

– Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням питання, – наголошують в адміністрації.

Сплатити за проїзд на цей час можна:

Зараз дивляться

транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;

разовим паперовим QR-квитком;

QR-кодом, згенерованим у додатку Київ Цифровий;

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Про відновлення роботи в КМДА обіцяють повідомити додатково.