У метро Києва не працюють щойно поповнені транспортні картки – КМДА
12 березня на станціях метро Києва тимчасово не працюють щойно поповнені транспортні картки.
Як пояснили в КМДА, сталось це з технічних причин.
– Фахівці вже працюють над оперативним вирішенням питання, – наголошують в адміністрації.
Сплатити за проїзд на цей час можна:
Зараз дивляться
- транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
- разовим паперовим QR-квитком;
- QR-кодом, згенерованим у додатку Київ Цифровий;
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Про відновлення роботи в КМДА обіцяють повідомити додатково.