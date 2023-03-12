Відновлення від атаки РФ 9 березня триває, у Харкові застосовуються аварійні відключення – Укренерго

Березень, 12 в 12:12

У неділю, 12 березня, триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами.

Про це повідомляє Укренерго.

– У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. У Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі, – йдеться в повідомленні.

Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.

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В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня.

В Укренерго нагадали, що внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.

Джерело: Укренерго