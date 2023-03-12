Відновлення від атаки РФ 9 березня триває, у Харкові застосовуються аварійні відключення – Укренерго
У неділю, 12 березня, триває відновлення енергосистеми після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами.
Про це повідомляє Укренерго.
– У Житомирській та Харківській областях енергетики упродовж суботи повернули енергопостачання побутових споживачів. У Харкові зранку застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання, що залишилося в роботі, – йдеться в повідомленні.
Через мережеві обмеження при зростанні споживання упродовж дня можливі аварійні відключення на Харківщині.
В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.
Діючі обмеження в регіонах – мережеві й викликані виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури через масовані ворожі ракетні обстріли 9 березня.
В Укренерго нагадали, що внаслідок російських атак на підстанції прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.
Джерело: Укренерго