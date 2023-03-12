Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

За минулу добу українські захисники знищили 1090 окупантів та 25 одиниць ворожої техніки

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 159 090 своїх військових, з них 1090 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 12.03.23:

Зараз дивляться
  • танків ‒ 3466 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2487 (+4) од,
  • РСЗВ – 493 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 259 (+2) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 242 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Читайте
Карта бойових дій на 12.03.2023 – ситуація на фронті

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка