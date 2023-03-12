За минулу добу українські захисники знищили 1090 окупантів та 25 одиниць ворожої техніки

Березень, 12 в 8:55

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 159 090 своїх військових, з них 1090 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати Росії з 24.02.22 по 12.03.23:

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танків ‒ 3466 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 6769 (+7) од,

артилерійських систем – 2487 (+4) од,

РСЗВ – 493 (+0) од,

засобів ППО ‒ 259 (+2) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+0),

крилатих ракет ‒ 907 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5348 (+4) од,

спеціальної техніки ‒ 242 (+0).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 382-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.