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Факти / Україна

Активність стратегічної авіації РФ: у ЗСУ назвали причину повітряної тривоги в Україні

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Літаки РФ
Фото: Getty Images

У понеділок вдень, 13 березня, в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога через активність російської стратегічної і тактичної авіації.

Як поінформували в Повітряних силах Збройних сил України, ворожі літаки здійснювали перельоти, а також зліт і посадку на аеродромах.

– Близько 13:30 13 березня через активність стратегічної і тактичної авіації ворога у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, – зазначили в Повітряних силах.

Так, було зафіксовано зліт і посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс (Саратовська область РФ).

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Крім того, відбувся переліт чотирьох російських винищувачів МіГ-31БМ у Курську область. Літаки в цій модифікації не є носіями аеробалістичних ракет Кинджал.

Водночас дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із російського аеродрому Шайковка в північному напрямку.

– У Брянській області Московії та на східному напрямку спостерігалася активність ворожої тактичної авіації, – додали в Повітряних силах.

Керівник Офісу президента України Андрія Єрмак закликав українців не ігнорувати небезпеку.

Остання масована ракетна атака РФ на Україну сталася 9 березня. Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.

За даними української розвідки, Росія протягом місяця збирала запас ракет для цього удару, оскільки відчуває дефіцит ракетного озброєння. Зокрема, у РФ залишилося близько 7% крилатих ракет Калібр.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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