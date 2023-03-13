Активність стратегічної авіації РФ: у ЗСУ назвали причину повітряної тривоги в Україні
У понеділок вдень, 13 березня, в більшості областей України оголошувалася повітряна тривога через активність російської стратегічної і тактичної авіації.
Як поінформували в Повітряних силах Збройних сил України, ворожі літаки здійснювали перельоти, а також зліт і посадку на аеродромах.
– Близько 13:30 13 березня через активність стратегічної і тактичної авіації ворога у більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, – зазначили в Повітряних силах.
Так, було зафіксовано зліт і посадку стратегічного бомбардувальника-ракетоносця Ту-160 з аеродрому Енгельс (Саратовська область РФ).
Крім того, відбувся переліт чотирьох російських винищувачів МіГ-31БМ у Курську область. Літаки в цій модифікації не є носіями аеробалістичних ракет Кинджал.
Водночас дальній бомбардувальник Ту-22м3 вилетів із російського аеродрому Шайковка в північному напрямку.
– У Брянській області Московії та на східному напрямку спостерігалася активність ворожої тактичної авіації, – додали в Повітряних силах.
Керівник Офісу президента України Андрія Єрмак закликав українців не ігнорувати небезпеку.
Остання масована ракетна атака РФ на Україну сталася 9 березня. Тоді ворог випустив 81 ракету різного базування та 8 ударних безпілотників Shahed-136/131.
За даними української розвідки, Росія протягом місяця збирала запас ракет для цього удару, оскільки відчуває дефіцит ракетного озброєння. Зокрема, у РФ залишилося близько 7% крилатих ракет Калібр.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ