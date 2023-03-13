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Факти / Україна

Триває робота над підготовкою кадрів. Українську державу в Криму потрібно відновлювати з нуля – Верещук

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Ірина Верещук

Влада вже працює над програмою підготовки кадрового резерву для Криму, який буде виконувати функції української держави на півострові після його звільнення від росіян.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю El Pais.

– У Криму українську державу потрібно відновлювати з нуля, – сказала вона.

За словами Верещук, уряд працює над програмою підготовки корпусу співробітників резерву (правоохоронці, лікарі, вчителі…), який має бути готовий до деокупації півострова.

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Раніше Центр національного спротиву повідомив, що у Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників.

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Джерело: El Pais

Фото: Ірина Верещук

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