Березень, 13 в 13:31

Влада вже працює над програмою підготовки кадрового резерву для Криму, який буде виконувати функції української держави на півострові після його звільнення від росіян.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю El Pais.

– У Криму українську державу потрібно відновлювати з нуля, – сказала вона.

За словами Верещук, уряд працює над програмою підготовки корпусу співробітників резерву (правоохоронці, лікарі, вчителі…), який має бути готовий до деокупації півострова.

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Раніше Центр національного спротиву повідомив, що у Криму окупаційні адміністрації почали формувати плани евакуації для своїх співробітників.

Джерело: El Pais

Фото: Ірина Верещук