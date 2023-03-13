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Факти / Україна

Окупанти на Донеччину потягом привезли засуджених жінок – Генштаб

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти на Донеччину потягом привезли засуджених жінок – Генштаб

На тлі масштабних втрат особового складу Російська Федерація використовує будь-які альтернативні джерела поповнення живої сили, зокрема і в’язнями.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, минулого тижня на Донеччині зафіксували потяг із плацкартними вагонами для перевезення в’язнів. В одному з вагонів перебували засуджені жінки.

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Крім того, окупанти продовжують грабувати та мародерити.

Так, у місті Енергодар Запорізької області загарбники почали вивозити з навчально-тренувального центру Запорізької АЕС навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу.

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