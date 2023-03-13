Окупанти на Кінбурнській косі ставлять свою артилерію поміж житлових будинків – Гуменюк

Березень, 13 в 14:24

Контрбатарейна робота Сил оборони Півдня спрямовна на те, щоб якомога далі відсунути артилерію російського ворога, з якої той обстрілює підконтрольну Україні територію.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, окупанти розміщують свою реактивну артилерію поміж житлових будинків, щоб підступно обстрілювати наші позиції та мирні громади. Ворог розуміє, що в такому випадку не отримає вогонь у відповідь.

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– Сьогоднішній ранішній обстріл, який забрав життя двох людей і ще двоє поранені на території Куцурубської громади, серед яких є діти – це черговий прояв тероризму з боку ворога, бо він так намагається заховатися за мирним населенням. Саме тому він розташовує на Кінбурнській косі свою артилерію поміж місцевих мешканців, просто між дворами для того, щоб ускладнити нашу роботу у відповідь, – наголосила Наталя Гуменюк.

Проте речниця Сил оборони Півдня зауважила, що наші воїни, попри такі складнощі, мають свої засоби впливу на ворога – щоб загарбники не могли підтягувати підкріплення.

Наталя Гуменюк закликала жителів Очаківської та Куцурубської громад дослухатися до сигналів тривоги про артилерійські обстріли.

Вона також наголосила, що щодня військові намагаються проводити евакуацію населення там, де це ще можливо.

Щодо загрози завдання по Україні ракетних ударів, то Наталя Гуменюк закликала громадян бути уважними до сигналів повітряної тривоги – не ігнорувати.

Наразі на бойовому чергуванні перебувають три ракетоносії – це два надводних та один підводний. Спостерігається активність ворожої авіації.

– Нагадаю, підводний носій випускає ракети дуже швидко і дещо приховано від системи протиповітряної оборони, – заявила речниця Сил оборони Півдня.