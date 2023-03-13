Березень, 13 в 12:44

На Луганщині російські окупаційні війська сконцентрували максимальні сили в районі Кремінної та Білогорівки. Водночас українські захисники чекають покращення погодних умов, щоб переходити до контрнаступів.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі одного з телеканалів.

Він зазначив, що в Білогорівці та на Кремінському напрямку зараз важко, оскільки ворог стягнув туди багато резервів. Окупанти штурмують позиції Збройних сил України в районі Кремінної “майже цілодобово”.

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– Доволі важка у нас ситуація, особливо на напрямку Кремінної та Білогорівки, тому що російські окупаційні війська зосередили саме там максимальні зусилля. Вони туди постійно кидають у наступ нові резерви особового складу, – заявив Гайдай.

Він додав, що війська РФ на Кремінському напрямку йдуть у штурм, намагаючись прорвати оборону українських захисників. Там ворог кинув у бій також кадрові підрозділи військ.

– З Іркутська, з Хабаровська, і морпіхи, і десантники. Якраз туди вони кидали ту свою сучасну техніку: там і Термінатори, і Т-90. Наразі Т-90 у них закінчилися, вже Т-72 воюють, – уточнив очільник ОВА.

Він наголосив, що зараз погодні умови не сприяють наступальним діям. Тож українські військові чекають поліпшення погоди та готуються до контрнаступу.

– Погода працює нам на користь. Ну скільки буде ще оце болото? Я думаю, що, враховуючи наші реалії, десь два тижні. Якраз 2-3 тижнів вистачить, щоб ми вже накопичили достатньо сил, щоб трохи змінили ситуацію з глухої оборони, щоб вже переходили до контрнаступів, – повідомив Гайдай.

Днями Сергій Гайдай повідомляв, що російські війська на Луганщині не мають успіху на жодній із ділянок фронту. Українські військові тримають позиції.

Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая