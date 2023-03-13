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Факти / Світ

У фільмі Навальний внутрішньоросійська політика ллється через край – Подоляк про вручення Оскара

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави ОП Михайло Подоляк висловив обурення тим, що Оскар отримав документальний фільм Навальний про російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це він написав у Twitter.

– Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навальний, у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? – написав він.

У ніч на понеділок, 13 березня, пройшла 95-та церемонія нагородження премією Американської кіноакадемії, на якій Оскар в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм вручили стрічці Навальний.

Дансько-українсько-шведський документальний фільм кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта Будинок зі скалок залишився без нагороди.

Раніше американська Академія кінематографічних мистецтв і наук не погодилася надати ефірний час президенту України Володимиру Зеленському.

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