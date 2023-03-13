У фільмі Навальний внутрішньоросійська політика ллється через край – Подоляк про вручення Оскара
Радник глави ОП Михайло Подоляк висловив обурення тим, що Оскар отримав документальний фільм Навальний про російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це він написав у Twitter.
– Якщо Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест Навальний, у якому внутрішньоросійська політика ллється через край? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість? – написав він.
Якщо #Оскар поза політикою, як тоді розуміти документальний маніфест «Навальний», у якому внутрішньоросійська політика ллється через край?
Якщо «Оскар» поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, навіщо тоді постійно говорити про гуманізм і справедливість?Зараз дивляться
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 13, 2023
У ніч на понеділок, 13 березня, пройшла 95-та церемонія нагородження премією Американської кіноакадемії, на якій Оскар в номінації Найкращий повнометражний документальний фільм вручили стрічці Навальний.
Дансько-українсько-шведський документальний фільм кінорежисера Сімона Леренга Вільмонта Будинок зі скалок залишився без нагороди.
Раніше американська Академія кінематографічних мистецтв і наук не погодилася надати ефірний час президенту України Володимиру Зеленському.